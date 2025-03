Arthur Elias convoca seleção feminina para 2 amistosos contra os EUA

A menos de quatro meses para o início da Copa América Feminina, o técnico da seleção brasileira Arthur Elias convocou 23 jogadoras para dois amistosos fora de casa contra os Estados Unidos, atuais campeões olímpicos, nos próximos dias 4 e 8 de abril. A lista foi anunciada em sessão online nesta quarta-feira (26). As duas partidas serão na casa das adversárias: a primeira no SoFi Stadium, em Los Angeles, e a outra no PayPal Park, em San José.