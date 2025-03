Jogador do Bragantino que sofreu grave acidente deixa UTI

O jogador Pedro Severino, da equipe sub-20 do Bragantino, foi transferido da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) para o quarto no início da noite da última segunda-feira (24), informou o hospital Unimed Ribeirão Preto.

O atleta de 19 anos de idade e seu companheiro de equipe Pedro Castro ficaram feridos em um acidente de trânsito no dia 4 de março na Rodovia Anhanguera. Segundo o Bragantino, os atletas estavam em um veículo que colidiu com uma carreta. Nenhum dos jogadores dirigia o veículo no momento do acidente. Pedro Castro teve apenas ferimentos leves.