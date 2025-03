Brasil vence etapa de Tbilisi da Copa do Mundo de judô paralímpico

O Brasil conquistou nesta terça-feira (25) a etapa de Tbilisi (Geórgia) da Copa do Mundo de judô paralímpico com o total de dez medalhas (quatro ouros, duas pratas e quatro bronzes). A competição reuniu 126 atletas de 20 países.

A equipe brasileira iniciou a campanha em Tbilisi com a conquista de dois bronzes no primeiro dia de disputas, na última segunda-feira (24), com Rosi Andrade na categoria até 52 quilos para atletas J1 (cegos totais) e com o rondoniense Danilo Silva, na categoria até 81 quilos J1.