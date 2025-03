Seleção começa duelo contra Argentina com Wesley e Matheus Cunha

Atual terceira colocada nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, a seleção brasileira entrará em campo contra a campeã mundial Argentina com meio-campista Matheus Cunha (Wolverhampton/Inglaterra) e o lateral-direito Wesley (Flamengo) como titulares desde o início da partida, confirmou nesta segunda-feira (24) o técnico Dorival Júnior, durante coletiva de imprensa em Brasília. Maior clássico do futebol sul-americano, Brasil e Argentina – líder das Eliminatórias - se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.