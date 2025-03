Avaí campeão em SC; Sport sai na frente em PE

O gol do título foi do zagueiro Eduardo Brock, ex-Ceará, de pênalti. O time de Florianópolis empatou em 1 a 1 com a Chapecoense, na Ressacada, e ficou com a taça por ter feito melhor campanha — a ida tinha sido 2 a 2 em Xanxerê. O gol do Índio Condá foi de Bruno Matias.

Além do Ceará, outro time brasileiro comemorou o título estadual ontem. Trata-se do Avaí, campeão catarinense pela 19ª vez.

Já em Pernambuco, o Sport se aproximou de ampliar a vantagem como maior campeão estadual. Na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, o Leão da Ilha venceu o Retrô por 3 a 2 e vai jogar por um empate para ser campeão local pela 45ª vez, sendo a terceira consecutiva.

O Sport abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo, com Lenny Lobato, e ampliou aos 38 com Lucas Lima (ex-Fortaleza), de pênalti. O Retrô, porém, empatou no início do segundo tempo, com Luiz Fernando e Radsley. Pablo, aos 41, decretou a vitória rubro-negra.

A decisão do título será na Ilha do Retiro, mas ainda não tem data para acontecer.