TV Brasil exibe Ceará X Fortaleza na final do Campeonato Cearense

Desde o início do ano, partidas do Campeonato Cearense fazem parte da programação esportiva da TV Brasil . As transmissões são fruto de parceria com a TV Ceará, integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que promove as imagens, narração e comentários.

Além do Campeonato Cearense, a TV Brasil vem transmitindo outros três campeonatos estaduais: o baiano, em parceria com a TVE Bahia; o paraense, em parceria com a TV Cultura do Pará; e o capixaba, com a TVE Espírito Santo.

O Ceará saiu na frente rumo ao título. No jogo de ida do Clássico-Rei, o Vozão venceu o Fortaleza por 1 a 0, no sábado (15), com gol de pênalti de Fernando Sobral. Com isso, o Ceará tem a vantagem do empate na finalíssima.

Cearense 2025

Dez clubes participaram da edição deste ano do cearense. Foram eles: Associação Desportiva Iguatu, Barbalha Futebol Clube, Ceará Sporting Club, Cariri Football Club, Centro de Formação de Atletas do Tirol, Ferroviário Atlético Clube, Floresta Esporte Clube, Fortaleza Esporte Clube, Horizonte Futebol Clube e Maracanã Esporte Clube.