Lenda do boxe, campeão olímpico George Foreman morre aos 76 anos

O ex-boxeador norte-americano George Foreman, uma lenda do esporte, morreu aos 76 anos. A família do campeão fez o anúncio na noite desta sexta-feira (21), em uma postagem no Instagram. O motivo do falecimento não foi divulgado no comunicado.

Campeão olímpico em 1968, na Cidade do México e detentor do cinturão dos pesos-pesados em dois períodos completamente distintos, nas décadas de 70 e 90, Foreman é considerado um dos principais nomes da história do esporte.