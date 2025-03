Basquete brasileiro perde o bicampeão mundial Wlamir Marques

O basquete brasileiro está de luto. Isto porque Wlamir Marques, um dos grandes nomes da modalidade no país, morreu nesta terça-feira (18) aos 87 anos de idade após um período internado na UTI de um hospital particular em São Paulo, anunciou a Confederação Brasileira de Basketball (CBB).

Além disso, Wlamir é membro do Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e do Hall da Fama da Federação Internacional de Basquetebol (Fiba). Ele também recebeu o Troféu Heims de melhor atleta da América do Sul em 1961 e a Medalha do Mérito Esportivo.

“Wlamir foi um dos maiores de todos os tempos a quicar uma bola laranja. Um gênio. Incrível dentro de quadra. Flutuava. Nos ajudou a tornar o Brasil uma potência no basquete. Hall da Fama. Um herói. E fora de quadra, era de uma simplicidade curiosa. Um humor sagaz. E também um gênio. Amigo e crítico quando preciso. Já faz uma falta imensa ao nosso esporte. Meus pêsames à família. Vai-se o homem, fica a lenda”, declarou o presidente da CBB, Marcelo Sousa.