O Brasil encerrou, no último domingo (16), a participação na etapa de Lignano Sabbiadoro (Itália) do World Series (circuito internacional de natação organizado pelo Comitê Paralímpico Internacional) com a conquista de oito medalhas (quatro ouros e quatro pratas). O destaque do país na competição foi o paulista Gabriel Bandeira, da classe S14 (deficiência intelectual), que garantiu três conquistas (duas douradas e uma prateada).