São Paulo quebra hegemonia do Corinthians e fatura Supercopa Feminina

O time feminino do São Paulo, conhecido como Soberanas, é o mais novo campeão da Supercopa Feminina, após vencer o tricampeão Corinthians nos pênaltis, por 4 a 3, após empate sem gols no tempo normal (90 minutos), no estádio Morumbis, na capital paulista. A conquista do título inédito ocorre seis meses após as equipes se enfrentarem na decisão do Brasileiro Feminino A1 de 2024, quando as Brabas do Corinthians levaram a melhor por 5 a 1 no placar agregado e levantaram a taça.