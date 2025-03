Atletas pedem que COI se preocupe com questões climáticas

Os brasileiros que assinaram a carta são a velejadora Martine Grael, bicampeã olímpica, a judoca Ketleyn Quadros; Edson Bindilatti, do bobsleignh; e oito jogadoras do rugny sevens (Haline Leme, Marcelle Cruz, Marina Fioravanti, Rafaela Zanellato, Raquel Cristina, Thalita da Silva e Yasmim Soares). Entre os estrangeiros estão a nadadora Emma McKeon, a mais condecorada da Austrália, e o levantador de peso Cyrille Tchatchet, que representou a equipe de refugiados nos Jogos de Tóquio.

"Para o novo presidente, pedimos que nos próximos anos e durante sua presidência uma questão esteja acima de todas as outras: o cuidado com nosso planeta", diz um trecho da carta. "O aumento das temperaturas e as condições climáticas extremas já estão interrompendo os cronogramas das competições, colocando em risco locais icônicos e afetando a saúde dos atletas e torcedores".

O documento solicita uma reunião antecipada dos atletas com o presidente eleito para tratar das preocupações ambientais e do fortalecimento dos compromissos já existentes do COI com a redução das emissões de carbono. Entre eles, estão a redução de 50% nas emissões de carbono até 2030.