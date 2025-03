Palmeiras derrota São Paulo e chega à final do Paulista

O Palmeiras derrotou o São Paulo por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (10) no Allianz Parque, e se classificou para a decisão do Campeonato Paulista, na qual medirá forças com o Corinthians.

Em uma partida muito movimentada, com oportunidades claras de lado a lado, o único gol saiu em jogada de bola parada. Aos 43 minutos do primeiro tempo o estreante Vitor Roque aproveitou falha do goleiro Rafael e dominou a bola dentro da área. O zagueiro Arboleda deu o bote para roubar a bola, mas acabou cometendo pênalti. O meia-atacante Raphael Veiga foi para a cobrança e não perdoou.

Na decisão o Palmeiras terá como adversário o Corinthians, que superou o Santos por 2 a 1, no último domingo (9), na outra semifinal da competição.

Verdão e Timão começam a decidir o título do Campeonato Paulista no próximo domingo (16) com mando de campo do Palmeiras. O segundo confronto da decisão será no dia 27 de março, no estádio do Corinthians.