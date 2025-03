Brasil vence Alemanha e se classifica para Mundial de Beisebol em 2026

Após 13 anos, o Brasil voltará a disputar o Mundial de Beisebol em 2026. Na virada de quinta para esta sexta-feira (7), a seleção masculina garantiu a segunda e última vaga ao derrotar a Alemanha por 6 a 4 nas Eliminatórias da Copa do Mundo - World Baseball Classic (WBC) – disputadas em Tucson, no Arizona (Estados Unidos). A primeira fase (grupos) do Mundial ocorrerá de 5 a 11 de março de 2026, com 20 países. A competição ocorrerá em três países-sedes: Japão, Estados Unidos e Porto Rico.