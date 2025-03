Tênis: Brasil enfrentará a Grécia para voltar à elite da Copa Davis

A Grécia, país do tenista número 9 do mundo Stefanos Tsisipas, será a adversária da seleção brasileira no Grupo Mundial I da Copa Davis, maior torneio entre nações do tênis masculino. A definição do rival brasileiro ocorreu nesta quinta-feira (6), após sorteio realizado pela Federação Internacional de Tênis (ITF), em Londres. Quem vencer a disputa do Mundial I, entre os dias 12 e 14 de setembro na Grécia, garantirá presença na primeira rodada dos qualifiers (fase classificatória) em 2026 e seguir sonhando com o título da Copa Davis na próxima temporada. Além de Brasil e Grécia, a competição do Grupo Mundial I terá outros 12 confrontos entre nações.