Acidente com jogadores do Bragantino deixa um em estado grave

Dois jogadores da equipe sub-20 do Bragantino – Pedro Castro e Pedro Severino – ficaram feridos em um acidente que aconteceu na madrugada desta terça-feira (4) na Rodovia Anhanguera, quando retornavam do período de folga para apresentação no clube paulista.

Em nota, o Bragantino informou que ambos os atletas estavam em um veículo que colidiu com uma carreta. Segundo o clube, nenhum dos jogadores dirigia o veículo no momento do acidente.