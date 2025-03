Comitê Paralímpico Brasileiro lança documentário Mulheres no Pódio

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) lança no próximo sábado (8) o documentário Mulheres no Pódio, que homenageia atletas paralímpicas com histórias inspiradoras. A obra acompanha atletas como a lançadora e arremessadora Tuany Barbosa, a halterofilista Mariana D’Andrea, a mesatenista Sophia Kelmer e a nadadora Carol Santiago, cujas trajetórias de vida ilustram a resiliência e a paixão pelo esporte.

CPB lança documentário “Mulheres no pódio” em homenagem às atletas paralímpicas! O filme estreia no Dia Internacional da Mulher, às 22h30, no @sportv e no @globoplay . Confira mais informações em nosso site: https://t.co/ki2Nt8tGXZ pic.twitter.com/I9tbX5oXeH

— Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) February 28, 2025

“O lançamento do filme é uma oportunidade para celebrar as vitórias dessas mulheres e refletir sobre os desafios que enfrentaram para chegar aos pódios. A obra contribuirá para a valorização e o reconhecimento das atletas paralímpicas e para fortalecer o Movimento Paralímpico brasileiro como um todo. Além disso, a maior participação feminina no esporte adaptado é um dos pilares do nosso planejamento estratégico, que estamos, neste presente momento, revisitando, e a promoção dos feitos e das trajetórias delas contribuem para o aumento da conscientização da população em relação à inclusão das mulheres com deficiência na sociedade por intermédio do esporte”, declarou o presidente do CPB, José Antônio Freire.

A primeira exibição do filme Mulheres no Pódio será no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a partir das 22h30 (horário de Brasília) no Sportv e no Globoplay.