Cristian Ribera conquista ouro na Copa do Mundo de esqui cross-country

O brasileiro Cristian Ribera conquistou, neste sábado (1), a medalha de ouro na prova do sprint na etapa da Copa do Mundo de esqui cross-country disputada em Steinkjer (Noruega). Ele alcançou o feito com o tempo de 2min08s83, superando o ucraniano Aleksyk Oleksandr, prata com 2min16s67, e o cazaque Khamitov Yerbol, bronze com 2min16s79.