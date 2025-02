Botafogo busca título da Recopa Sul-Americana diante do Racing

O Botafogo enfrenta o Racing (Argentina), a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (27), pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana, a última oportunidade de o Alvinegro conquistar um título no atual início de temporada, após perder a Supercopa do Brasil para o Flamengo e ficar de fora da fase final do Campeonato Carioca. Atransmite a partida decisiva ao vivo.