Fluminense goleia Águia por 8 a 0 na estreia da Copa do Brasil

O Fluminense estreou na Copa do Brasil com uma goleada de 8 a 0 sobre o Águia de Marabá, em partida disputada nesta quarta-feira (26) no Mangueirão, em Belém (Pará). Com este resultado o Tricolor das Laranjeiras garantiu a classificação para a segunda fase da competição.

VEEEEEEEEEEEEEEEEEENCE O FLUUUUUUUUUUUMINENSE! GOLEADA HISTÓRICA EM BELÉM! #TIMEDEGUERREIROS DERROTA O ÁGUIA DE MARABÁ POR 8 A 0 E AVANÇA NA COPA DO BRASIL! pic.twitter.com/tq3vvs2QQU

— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 27, 2025

— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 27, 2025 Diante de uma equipe inferior tecnicamente, o time comandado pelo técnico Mano Menezes criou inúmeras oportunidades de marcar e não demorou a abrir o placar. Aos 11 minutos Martinelli tocou para o uruguaio Canobbio, que tocou por cobertura para superar o goleiro Axel. Três minutos depois o Fluminense ampliou com um gol de cabeça de Cano, que marcou após receber belo lançamento do colombiano Arias. E o atacante argentino voltou a marcar aos 31 minutos, após receber passe de Lima, se livrar do goleiro adversário e bater com categoria. Mas o Tricolor das Laranjeiras queria mais, e conseguiu ampliar antes do intervalo. Fuentes levantou a bola na área e o zagueiro Ignácio cabeceou com liberdade para marcar o quarto da equipe do Rio de Janeiro.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! FLUMINENSE VAI GOLEANDO EM BELÉM! pic.twitter.com/6cLYAO0TYd — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 26, 2025 Na etapa final o técnico Mano Menezes fez algumas modificações, mas o que não mudou foi o ímpeto ofensivo do Fluminense, que chegou ao quinto aos 23 minutos com o atacante Paulo Baya. Dois minutos depois foi a vez de o colombiano Arias deixar o dele. O Tricolor continuou pressionando e marcou o sétimo aos 33 minutos com o atacante Everaldo e o oitavo aos 36 minutos com Serna.