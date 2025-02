Bortoleto estreia como piloto da Sauber em testes da F1 no Bahrein

O paulista Gabriel Bortoleto, de 20 anos, estreou nesta quarta-feira (26) como piloto da Sauber na fase de testes da pré-temporada de Fórmula 1, no Circuito de Sakhir (Bahrein). Ele é o primeiro brasileiro a voltar às pistas da principal categoria de automobilismo após a aposentadoria de Felipe Massa, em 2017. Bortoleto correu na sessão vespertina, que precisou se interrompida por queda de energia elétrica no autódromo, na metade do período total de quatro horas para testes..