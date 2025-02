Bruna Takahashi é bicampeã de Copa Pan-Americana de tênis de mesa

O domingo (23) foi duplamente exitoso para mesatenista brasileira Bruna Takahashi que não só conquistou o bicampeonato na Copa Pan-Americana de São Francisco (Estados Unidos) como também assegurou vaga na Copa do Mundo de Macau, em abril. Na final contra a anfitriã Lily Zhang, a brasileira começou perdendo, mas logo de recuperou e lutou como nunca para arrancar a vitória. A sexta parcial foi uma das mais emocionantes: a brasileira contornou três match points contra até ganhar e selar a vitória no set seguinte. No final, foram 4 sets a 3 a favor da brasileira, com parciais de 9/11, 14/12, 11/5, 9/11, 12/14, 15/13 e 11/5.