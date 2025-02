Os brasileiros Rafael Matos e Marcelo Melo alcançaram a decisão do torneio de duplas do Rio Open após derrotarem o italiano Luciano Darderi e o argentino Mariano Navone por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (3/7), 6/3 e 10/5, na noite desta sexta-feira (21) no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.