Flamengo busca título da Taça Guanabara diante do Maricá

O Flamengo enfrenta o Maricá, a partir das 19h (horário de Brasília) deste sábado (22) no estádio do Maracanã, em jogo que pode valer o título da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Atransmite a partida decisiva ao vivo.

O Rubro-Negro da Gávea chega ao confronto ocupando a liderança da classificação com 20 pontos, mesma pontuação do vice-líder Volta Redonda, que mede forças com o Boavista. Já o Maricá entra em campo com pequenas chances de classificação para as semifinais, ocupando a 9ª colocação com 12 pontos, a apenas dois do Vasco, que ocupa a 4ª posição.