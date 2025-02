Tênis em cadeira de rodas: Brasil terá trio feminino na Copa do Mundo

O Brasil assegurou presença na Copa do Mundo de tênis em cadeira de rodas por equipes femininas após vencer o torneio qualificatório em Cuenca, no Equador. O trio formado por Meirycoll Durvall, Vitória Mirada e Jade Lanai se junta a equipe brasileira masculina (categorias Open, Quad e Júnior) que assegurou presença no ano passado. A Copa do Mundo ocorrerá entre 6 e 11 de maio em Antália (Turquia).

A equipe nacional chegou embalada no Equador, com duas tenistas campeãs no circuito internacional. A mineira Vitória Mirada faturou os títulos de simples e de duplas no Aberto da Austrália deste ano, assim como o fizera a tocantinense Jade Lanai no US Open de 2022.