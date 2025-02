Os brasileiros Rafael Matos e Marcelo Melo se garantiram nas semifinais do torneio de duplas do Rio Open após derrotarem o português Francisco Cabral e o holandês Jean-Julien Rojer por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/3), nesta quinta-feira (20) no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.