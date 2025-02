Os brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos estrearam com vitória no torneio de duplas do Rio Open. Nesta quarta-feira (19) no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, eles superaram os norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 7/6 (7-5) e 10-4, em quase 2 horas de partida.