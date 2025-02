Duplas de Bia Haddad e de Luisa Stefani vão às quartas de WTA de Dubai

As duplas das brasileiras Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani, com suas respectivas parcerias, avançaram às quartas de final do WTA 1000 de Dubai (Emirados Árabes Unidos). Ao lado da alemã Laura Siegemund, Bia venceu com facilidade a dupla da norte-americana Asia Muhammad com a holandesa Demi Schuurs por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2). As duplas das brasileiras Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani, com suas respectivas parcerias, avançaram às quartas de final do WTA 1000 de Dubai (Emirados Árabes Unidos). Ao lado da alemã Laura Siegemund, Bia venceu com facilidade a dupla da norte-americana Asia Muhammad com a holandesa Demi Schuurs por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2).

Já a parceria de Stefani com a norte-americana Bethanie Mattek-Sand travou um embate acirrado com a dupla da cazaque Anna Danilin com a russa Irina Khromacheva, antes de selar a vitória por 2 sets a 0 (7/5 e 7/6).

"Ótima vitória. Foi um jogo apertado e de poucas oportunidades do começo ao fim. Mantivemos a intensidade alta o tempo todo e a chave para ganhar foi jogarmos muito bem o final dos dois sets”, analisou Stefani em depoimento após a classificação.