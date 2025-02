Fonseca estreia contra francês; Monteiro encara argentino

Maior torneio de tênis masculino da América do Sul, o Rio Open sorteou as chaves principais da edição 2025, cuja fase qualificatória começou neste sábado. No simples, o Brasil terá pelo menos cinco representantes.

O prodígio João Fonseca (99º do ranking) estreia contra o francês Alexandre Muller (58). Já o cearense Thiago Monteiro (100) duela contra o argentino Facundo Díaz Acosta (75). Número 1 do Brasil, Thiago Seyboth Wild (77) estreia contra o espanhol Jaume Munar (53). Sobrinho do ex-craque Fernando, Felipe Meligeni (149) joga contra o cazaque Alexander Shevchenko (88). Por fim, Gustavo Heide (159) disputa contra Francisco Comensana (84º), da Argentina.