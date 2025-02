Fonseca bate sérvio e vai lutar pelo título do ATP 250 de Buenos Aires

O tenista João Fonseca, de 18 anos, se classificou pela primeira vez na carreira a uma final no circuito profissional de tênis. Neste sábado (15), na semifinal do ATP 250 de Buenos Aires, o carioca que começou o torneio em 99º lugar no ranking mundial travou uma batalha de duas horas e meia na quadra de saibro até derrotar o sérvio Laslo Djere (112º), por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (3), 5/7 e 6/1.