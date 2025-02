Sul-Americano Sub-20: Brasil arranca empate com a Argentina

O Brasil arrancou um empate de 1 a 1 com a Argentina, nesta quinta-feira (13) no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas (Venezuela), e permanece com chances de conquistar o título da edição 2025 do Sul-Americano Sub-20. O Brasil arrancou um empate de 1 a 1 com a Argentina, nesta quinta-feira (13) no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas (Venezuela), e permanece com chances de conquistar o título da edição 2025 do Sul-Americano Sub-20.

Com este resultado a equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes lutará pelo título da competição no próximo domingo (16), quando medirá forças com o Chile. E apenas a Argentina (que tem os mesmos 10 pontos da equipe canarinho no hexagonal final) tem a possibilidade de tomar o caneco dos brasileiros. Os Hermanos enfrentam o Paraguai na rodada final.