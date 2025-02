Rádio Nacional transmite partidas da 10ª rodada do Campeonato Carioca

Os jogos Flamengo x Vasco e Fluminense x Nova Iguaçu, válidos pela décima rodada do Campeonato Carioca, serão transmitidos ao vivo pela Rádio Nacional neste fim de semana. O pré-jogo na faixa Show de Bola Nacional começa meia hora antes do início das partidas e traz as principais notícias sobre a disputa, a escalação dos times e a tabela do torneio.

No sábado (15), o jogo entre Flamengo e Vasco será disputado às 21h45 no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida terá narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Campos e reportagens de Wagner Gomes e Rafael Monteiro.

A partida entre Fluminense e Nova Iguaçu será domingo (16), às 16h, no Maracanã, e terá narração de Luciana Zogaib, comentários de Rachel Motta, reportagens de Brenda Balbi e plantão da informação com Bruno Mendes.

A jornada esportiva da emissora pública de rádio entra no ar para parte da rede em AM e OC, além do FM no Rio de Janeiro e no Alto Solimões. Nas demais praças, a Nacional FM continua com a programação musical.

Com 17 pontos, o Flamengo está na liderança do campeonato; o Vasco, no terceiro lugar; o Nova Iguaçu; no quinto; e o Fluminense, no nono.