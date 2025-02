João Fonseca arranca classificação às semis do ATP de Buenos Aires

O jovem tenista carioca João Fonseca arrancou a classificação às semifinais do ATP 250 de Buenos Aires com uma vitória de virada emocionante, a segunda no torneio, desta vez sobre o anfitrião Mariano Navone, atual 47º no ranking mundial, diante da torcida hermana. O brasileiro de 18 anos, 99º no ranking, começou mal a partida, conseguiu se recuperou na segunda parcial, mas depois oscilou novamente no set final. Resiliente, travou uma batalha consigo mesmo: perdia por 5 games a 3 o último set, quando quebrou o saque de Navone e mudou a história do jogo. O jovem não só chegou ao empate como selou a vitória no game seguinte, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6. 6/4 e 7/5.