Fonseca vai às quartas em Buenos Aires e Bia Haddad à semi em Doha

A quinta-feira (13) foi de vitórias de virada do tênis brasileiro em torneios distintos. Nesta tarde, o carioca João Fonseca, de 18 anos, avançou às quartas de final na chave de simples do ATP 250 de Buenos Aires, ao superar o anfitrião Federico Coria (115º no ranking mundial), por 2 sets a 1 (2/6, 6/4 e 6/2). Com a vitória de hoje, Fonseca subirá do atual 99º lugar no ranking o 89º na próxima atualização da lista da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). O brasileiro também se tornou o tenista mais jovem a passar às quartas do torneio argentino nos últimos 20 anos.