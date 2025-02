Dupla de Bia Haddad vai às quartas após bater favoritas no WTA de Doha

Afinada, a dupla da brasileira Beatriz Haddad Maia com a alemã Laura Siegemund avançou às quartas de final das duplas femininas no WTA 1000 de Doha (Catar), após emplacarem a segunda vitória consecutiva no torneio. Nesta terça-feira (11), elas superaram por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/2) a parceria da norte-americana Sofia Kenin com a ucraniana Lyudmila Kichenok (cabeças de chave 4).

Bia e Laura lutarão por uma vaga nas semifinais do WTA de Doha na quinta (13), em horário ainda a ser definido. Elas terão pela frente a belga Elise Mertens e a australiana Ellen Perez, que derrotaram hoje (11) as chinesas Yifan Xu e Zhaoxuan (7/5 e 7/3).

No início do ano, Bia e Laura chegaram à final do WTA 500 de Adelaide (Austrália), mas deixaram escapar o título após revés na final para dupla da chinesa Hanyu Guo com a russa Alexandra Panova. Depois elas competiram no Aberto da Austrália e foram até às oitavas.

Na quarta (12) será a vez da paulista Luisa Stefani em parceria com Peyton Stearns (Estados Unidos) encarar nas oitavas a dupla da taiwanesa Hao Chan com com a russa Veronika Kudermetova – o horário ainda ser divulgado. Luisa Stefani - recém-campeã do WTA 500 de Linz (Áustria), ao lado da húngara Timea Babos - busca o bicampeonato em Doha: no ano passado, ela faturou o título em parceria com a holandesa Demi Schuurs.

Joao Fonseca estreia no ATP 250 de Buenos Aires

Atual número 99 do mundo, o carioca João Fonseca estreia hoje (11), às 18h30 (horário de Brasília), no ATP 250 de Buenos Aires (Argentina) contra o anfitrião Martin Etcheverry (44º no ranking), um dos principais do país, ao lado de Juan Martin del Porto. O confronto será o primeiro de Fonseca e Etcheverry no circuito da ATP.