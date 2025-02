Bia Haddad vence estreia nas duplas e vai às oitavas no WTA de Doha

Um dia após cair na estreia da chave de simples ao perder para a polonesa Magdalena Frech, a paulista Beatriz Haddad Maia voltou com força total nesta segunda-feira (10) para a disputa de duplas femininas no WTA 1000 de Doha (Catar). Em parceria com a alemã Laura Siegemund, Bia carimbou vaga nas oitavas de final ao aplicar 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/3) nas russas Ekaterina Alexandrova e Liudmila Samsonova, após partida de 1h01min de duração. O próximo duelo da parceria Brasil-Alemanha será às 9h10 (horário de Brasília) de terça (11), contra a dupla da norte-americana Sofia Kenin com a ucraniana Lyudmyla Kichenok.