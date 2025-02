Cearense 2025: TV Brasil transmite Fortaleza x Ceará neste sábado

Este fim de semana será de mais futebol com a estreia do Campeonato Cearense na tela da TV Brasil. No sábado (8), a emissora exibe as emoções do clássico Fortaleza x Ceará, com pré-jogo às 16h e apito inicial às 16h30. A partida, válida pela quinta rodada do Campeonato Cearense de Futebol, será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

A transmissão é uma parceria com a TV Ceará, integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que realiza a narração, comentários e geração de imagens. A TV Brasil retransmite para todo o país. A TV Brasil está transmitindo outros três campeonatos estaduais: o Baiano, em parceria com a TVE, o Paraense, em parceria com a TV Cultura do Pará e o Capixaba, com a TVE Espírito Santo.