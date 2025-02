Seleção feminina é convocada para período de treinos pré-Copa América

O técnico Athur Elias fez nesta quinta-feira (6) a primeira convocação do ano da seleção brasileira feminina de futebol já com foco na principal competição da temporada: a Copa América, a partir de 12 de julho, no Equador. Entre as novidades na lista de 30 jogadoras está a convocação inédita da atacante Gláucia (Flamengo), e o retorno da meio-campista Gaby Zanotti (Corinthias), que ainda não fora selecionada por Elias nas listas anteriores. A equipe ficará concentrada na concentrada na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), no período da Data Fifa, de 17 a 26 de de fevereiro.