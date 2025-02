Neymar reestreia, mas Santos empata com o Botafogo-SP

A vitória não veio, mas, mesmo assim, a noite desta quarta-feira (5) foi de comemoração para a torcida do Santos, que viu o atacante Neymar reestrear em um empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP na Vila Belmiro pela primeira fase do Campeonato Paulista.

O Peixão fica no 1 a 1 com o Botafogo-SP. pic.twitter.com/KWfDqzcrfG

— Santos FC (@SantosFC) February 6, 2025

Apesar do tropeço em casa o Peixe continua liderando o Grupo B, agora com oito pontos. Já a equipe de Ribeirão Preto permanece na lanterna do Grupo A após o confronto, agora com quatro pontos em sete partidas.

Os gols foram marcados pelos atacantes Tiquinho Soares (aos 37 minutos do primeiro tempo em favor do Santos) e Alexandre Jesus (pelo Botafogo aos 21 da etapa final), mas o grande destaque da noite foi Neymar. O camisa 10 do Peixe entrou no gramado após o intervalo.