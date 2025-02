Calderano cai para taiwanês Yun-Ju nas oitavas do WTT Singapura Smash

A quinta-feira (6) marcou a despedida do mesatenista Hugo Calderano, número 6 do mundo, do WTT Singapura Smash, o primeiro de quatro grandes torneios do circuito mundial. Único brasileiro remanescente na competição, o carioca foi superado por um velho conhecido, o taiwanês Lin Yun-Ju, 12º no ranking mundial. O asiático avançou às quartas de final após superar o brasileiro por 3 sets a 1 (11/7, 14/16, 11/9 e 11/6).