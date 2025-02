Calderano vence nigeriano de virada e vai às oitavas de Grand Smash

Número seis do mundo, Hugo Calderano é o único brasileiro remanescente no WTT Singapura Smash, o primeiro de quatro grandes torneios da temporada, que distribuem 4 mil pontos aos vencedores. Nesta quarta-feira (5), o carioca tropeçou no primeiro set contra o nigeriano Quadri Aruna (20º no ranking), mas se recuperou logo em seguida, e selou a vitória por 3 sets 1 (parciais de 8/11, 11/9, 11/5 e 11/6). Calderano volta a competir na quinta (6) às 9h20 (horário de Brasília), contra o taiwanês Lin Yun-Ju (12º). Os confrontos do torneio têm transmissão ao vivo do canal da World Table Tênis (WTT) no YouTube.