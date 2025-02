Tênis de mesa: Calderano vence estreia no WTT Grand Smash em Singapura

Um dia após avançar às oitavas de final de duplas mistas, ao lado de Bruna Takahashi, o carioca Hugo Calderano voltou a estrear com vitória nesta segunda-feira (3) na chave de simples do WTT Singapura Smash, o primeiro de quatro grandes torneios da temporada, que distribui 4 mil pontos no ranking aos vencedores. Número 6 do mundo, o brasileiro não teve dificuldades para bater o português Marcos Freitas (54º) por 3 sets a 0 (parciais de (11/4, 11/6 e 11/7). Na segunda rodada, Calderano terá pela frente o nigeriano Quadri Aruna (20º no ranking) – a data e o horário ainda serão definidos. A competição reúne os mesatenistas mais bem ranqueados da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês). Um dia após avançar às oitavas de final de duplas mistas, ao lado de Bruna Takahashi, o carioca Hugo Calderano voltou a estrear com vitória nesta segunda-feira (3) na chave de simples do WTT Singapura Smash, o primeiro de quatro grandes torneios da temporada, que distribui 4 mil pontos no ranking aos vencedores. Número 6 do mundo, o brasileiro não teve dificuldades para bater o português Marcos Freitas (54º) por 3 sets a 0 (parciais de (11/4, 11/6 e 11/7). Na segunda rodada, Calderano terá pela frente o nigeriano Quadri Aruna (20º no ranking) – a data e o horário ainda serão definidos. A competição reúne os mesatenistas mais bem ranqueados da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Antes, Calderano volta a competir com a parceira Takahashi nas oitavas das duplas mistas, às 7h (horário de Brasília) desta terça-feira (4). Eles encaram os japoneses Sora Matsushima e Miwa Harimoto (cabeças de chave 7), com transmissão ao vivo no canal da WTT no YouTube. Os brasileiros se classificaram às oitavas ao superarem na estreia os anfitriões Pang Koen e Zeng Jian, por 3 sets a 1 (9/11, 11/8, 14/12 e 11/7).

A partir da 8h20 de terça (4), tem estreia de Guilherme Teodoro e Vitor Ishiy nas duplas masculinas contra a parceria do indiano Mudit Dani com o maltês Taehyun Kim. Na disputa de simples, Ishy sofreu revés na primeira rodada, no domingo (2), para o norte-americano Kanak Jha, por 3 sets a 0.