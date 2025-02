Stefani sobe no ranking após título de duplas no WTA 500 na Áustria

A brasileira Luisa Stefani subiu três posições no ranking mundial nesta segunda-feira (3), após faturar o título de duplas no WTA 500 de Linz (Áustria) no domingo (2), o primeiro da temporada, em parceria inédita com a húngara Timea Babos. A conquista do 10º título no circuito da WTA (Women’s Tennis Association), alçou Stefani da 30ª para 27ª colocação – a tenista já ocupou o top 10 no final de 2021.