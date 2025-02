Copa do Mundo de esqui cross-country: Cristian Ribera é ouro

O brasileiro Cristian Ribera conquistou a medalha de ouro na etapa de Val di Fiemme (Itália) da Copa do Mundo de esqui cross-country paralímpico, no último sábado (1). O atleta de 23 anos, que é natural de Rondônia, venceu a prova rápida para a classe sitting (sentado) com o tempo de 2min29s3. O pódio foi completado pelo chinês Mengtao Liu (prata) e pelo italiano Giuseppe Romele (bronze).