Com uma boa atuação em um Mangueirão lotado, o Flamengo derrotou o Botafogo por 3 a 1, na tarde deste domingo (2) em Belém (Pará), para conquistar pela terceira vez na história o título da Supercopa Rei 2025, competição que envolve o vencedor do último Campeonato Brasileiro, o Glorioso, e o último campeão da Copa do Brasil, o Rubro-Negro.