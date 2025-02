Rio e Niterói enfrentam Assunção por direito de sediar Pan de 2031

A Panam Sports, entidade responsável pela organização dos Jogos Pan-Americanos, informou neste sábado (1) que foram apresentadas apenas duas candidaturas para sediar a edição 2031 do evento: a de Assunção (Paraguai) e a conjunta das cidades do Rio de Janeiro e de Niterói.

“Às 23h59 de ontem, 31 de janeiro, foi cumprido o prazo para recebimento de inscrições de países e cidades interessadas em sediar os XXI Jogos Pan-Americanos a serem realizados em 2031. Solicitações dos Comitês Olímpicos do Paraguai e do Brasil chegaram oficialmente à sede da Panam Sports no México, indicando as cidades de Assunção e Rio de Janeiro-Niterói, respectivamente, como candidatas”, informou a entidade em nota.

“Na Panam Sports comemoramos com entusiasmo ter recebido dois grandes candidatos do continente interessados ​​em sediar a maior celebração do esporte Pan-Americano em 2031. Agradecemos profundamente aos Comitês Olímpicos Nacionais, aos Governos e autoridades do Paraguai e do Brasil por apresentarem suas candidaturas. Desejamos-lhe o maior sucesso neste emocionante processo que, sem dúvida, fortalecerá o desenvolvimento do esporte em nossa região”, afirmou a secretária-geral da Panam Sports, Jimena Saldaña.