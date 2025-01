Brasil é superado por Dinamarca e fecha Mundial em inédito 7º lugar

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apesar do revés, a campanha da renovada equipe comandada pelo técnico Marcus Tatá já entrou para a história. Na primeira competição do ciclo olímpico para Los Angeles 2028 – a seleção ficou fora de Paris 2024 - os brasileiros, que nunca haviam vencido duas seleções europeias, ganharam de três gigantes: a anfitriã Noruega (29 a 26), Suécia (27 a 24) e Espanha (26 a 25). Além disso, a vitória sobre os espanhóis no último domingo (26) foi a primeira do país em uma partida oficial (não-amistosa) de handebol masculino. Pelo caminho, o Brasil também despachou o Chile (28 a 24) e até hoje só havia perdido para Portugal (26 a 20), ainda na primeira fase.