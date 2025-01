Vitória Miranda fatura o título de simples do Australian Open Junior

A mineira Vitória Miranda, de 17 anos, conquistou o título da chave de simples do Aberto da Austrália de tênis em cadeira de rodas na categoria júnior, na noite desta sexta (24), em Melbourne. Na final, ela derrotou a norte-americana Sabina Czauz por 2 sets a 1, parciais de 0-6, 6-3 e 7-6 (10-4).

Na quinta-feira, Vitória já havia sido campeã na chave de duplas, junto à belga Luna Gryp. Com o resultado, o Brasil fecha a participação na Austrália com três troféus: os dois de Vitória e o de Luiz Calixto, campeão na chave de duplas masculina da categoria Junior no tênis em cadeira de rodas.