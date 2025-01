Austrália: Vitória Miranda vai a 2 finais no tênis em cadeira de rodas

A mineira Vitória Miranda, de 17 anos, avançou à final da chave de simples do Aberto da Austrália em cadeira de rodas na categoria júnior. Nesta quinta-feira (23), a brasileira de 17 anos, número 1 no ranking mundial júnior, sobreou diante da belga Luna Gryp, com triunfo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Estreante no Grand Slam australiano, a brasileira vai em busca do título de simples na sexta (24), em horário ainda a ser definido pelos organizadores.