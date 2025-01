Campeonato ES: TV Brasil transmite Desportiva Ferroviária x Vitória

, emissora da, vai exibir neste fim de semana as emoções da Série A do Campeonato Capixaba de futebol. O duelo Desportiva Ferroviária x Vitória será transmitido ao vivo, no sábado (18), a partir das 16h45.

Essa iniciativa integra a estratégia da emissora de valorizar os campeonatos estaduais, promovendo o futebol regional e ampliando o acesso do público às competições, sempre em parceria com a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Na semana passada, a TV Brasil já havia iniciado a transmissão do Campeonato Baiano, em parceria com a TVE Bahia. Também irá exibir o Campeonato Paraense, com a TV Cultura do Pará.

Sobre o Campeonato Capixaba de Futebol

A Série A do Campeonato Capixaba, popularmente conhecido como Capixabão, é a principal competição de futebol do Espírito Santo.