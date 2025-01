Ituano bate Fortaleza com pênalti no fim e vai às oitavas da Copinha

Principal torneio da base do futebol nacional, a Copa São Paulo de Futebol Júnior entrou na fase decisiva. Na tarde desta quarta-feira (15), cinco times avançaram às oitavas de final, entre eles o Ituano que eliminou o Fortaleza ao vencer por 3 a 2, com gol de pênalti nos acréscimos. Três jogos esta noite definem as últimas três vagas: Palmeiras x Sport; Vila Nova x Corinthians; e Zumbi-AL x Bragantino. As partidas têmno canal da Federação Paulista de Futebol (FPF) no YouTube.